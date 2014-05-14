Прокуратура освободила от ответственности трех террористов, сложивших оружие

Об этом в среду рассказал журналистам исполняющий обязанности заместителя и.о. главы Администрации президента Андрей Сенченко, комментируя вопрос "амнистии" сепаратистов, сообщает Украинская Правда.

По его словам, несколько сепаратистов сложили оружие после переговоров с представителями власти в Луганской области.

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Вместе с тем он напомнил, что каждый из сепаратистов будет освобождаться от уголовной ответственности в индивидуальном порядке, поскольку предварительно проверяется, не причастен ли он к совершению тяжких преступлений.