В Артемовске террористы похитили двух милиционеров
08:43, 14 мая 2014Политика
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В Артемовске Донецкой области террористы похитили двух милиционеров.
Террористы похитили двух милиционеров / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают местные журналисты в социальных сетях со ссылкой на родственников похищенных.
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Двое сотрудников горотдела милиции г. Красный Лиман - начальник сектора уголовного розыска Ярослав Меженной и начальник сектора общественной безопасности Леонид Бровкин - были похищены 12 мая днем в городе Артемовске, где оба проживали.
Информации об их местонахождении нет, в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области о происходящих похищениях не сообщают.
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