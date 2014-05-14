В Артемовске террористы похитили двух милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают местные журналисты в социальных сетях со ссылкой на родственников похищенных.

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Двое сотрудников горотдела милиции г. Красный Лиман - начальник сектора уголовного розыска Ярослав Меженной и начальник сектора общественной безопасности Леонид Бровкин - были похищены 12 мая днем в городе Артемовске, где оба проживали.

Информации об их местонахождении нет, в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области о происходящих похищениях не сообщают.