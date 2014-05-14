Тимчук: У сепаратистов полным ходом пошли внутренние "разборки"
02:22, 14 мая 2014Политика
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У сепаратистов возникли внутренние споры, из-за которых чуть не погиб самопровозглашенный "народный губернатор" Луганска Валерий Болотов.
Через внутренние споры чуть не погиб самопровозглашенный "народный губернатор" Луганская Болотов REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно - политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"У сепаратистов полным ходом пошли внутренние "разборки". Вожачки различных групп выясняют, кто из них больший император очередного донбасского хутора... В суете чуть не убили самозваного "народного губернатора" Луганска В.Болотова", - написал он.
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Напомним: ранее во вторник представитель так называемой "Луганской народной республики" сообщил о том, что Болотов получил огнестрельное ранение.
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