Тимчук: У сепаратистов полным ходом пошли внутренние "разборки"

Об этом сообщил руководитель Центра военно - политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"У сепаратистов полным ходом пошли внутренние "разборки". Вожачки различных групп выясняют, кто из них больший император очередного донбасского хутора... В суете чуть не убили самозваного "народного губернатора" Луганска В.Болотова", - написал он.

Читайте также«Народный губернатор» Луганщины собирается создать армию, взять под контроль суды и милицию

Напомним: ранее во вторник представитель так называемой "Луганской народной республики" сообщил о том, что Болотов получил огнестрельное ранение.