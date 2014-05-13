Турчинов уволил глав четырех райгосадминистраций Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, своими распоряжениями Турчинов освободил Сергея Дмитриева от должности председателя Великоновоселковской районной государственной администрации; Юрия Середу - с должности председателя Добропольской районной государственной администрации; Владимира Руденко - с должности председателя Красноармейской районной государственной администрации и Алексея Бабешко - с должности председателя Александровской районной государственной администрации Донецкой области.Читайте такжеТурчинов уволил главу Луганской области

В то же время на их должности Турчинов назначил соответственно Александра Ариха, Олега Кравчука, Владимира Минака и Николая Мачульского.