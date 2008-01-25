Симоненко намекнул Яценюку, что он не у себя дома

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает незаконным решение председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА не закрывать первую сессию парламента VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам П.СИМОНЕНКО, для переноса даты закрытия сессии необходимо было внести изменения в Календарный план работы ВР.

Кроме того, отметил он, соответствующее решение должно было приниматься в сессионном зале, поскольку «это не личное здание для ЯЦЕНЮКА, а это здание парламента».

«ЯЦЕНЮКУ нужно было выйти и заявить о том, что в этих условиях он не может организационно обеспечить обсуждения повестки дня, и он, в соответствии с Регламентом, завершает работу первой сессии в связи с тем, что есть решение завершить сессию 25 числа», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что решение А.ЯЦЕНЮКА не закрывать сегодня первую сессию ВР является исключительно его амбициозным заявлением.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК заявил, что не собирается закрывать первую сессию ВР из-за блокирования фракцией Партией регионов президиума и трибуны парламента.