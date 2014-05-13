В Харькове три клоуна провели "референдум" за присоединение к Канадскому цирку

Как передает корреспондент УНИАН, флеш-моб прошел на площади Ирины Бугримовой перед Харьковским цирком.

Трое молодых людей в клоунском гриме и париках вышли на площадь с плакатами “Референдум только для клоунов”, “Больше грима клоунам”, “Через референдум в "Цирк дю Солей”.

Молодые люди предложили прохожим и журналистам проголосовать за включение харьковских клоунов в крупнейший в мире канадский цирк. Клоуны раздавали чистые листы бумаги, называя их бюллетенями для голосования и предлагали в любой форме высказаться по поводу вопроса, который выносился на так называемый референдум.

Читайте такжеМИД Британии: голосование на Евровидении имеет больший вес, чем "референдум" на Донбассе“Вы можете проголосовать как угодно, где угодно, и это будет считаться. Хотите в детском саду - голосуйте, хотите у себя дома - голосуйте. Не важно, референдум будет считаться легитимным в любом случае, - сказал клоун Матрешка. - Мы устали работать за копеечные зарплаты. Мы посмотрели телевизор, увидели то, что происходит в Донецке и Луганске, и поняли, что наши вдохновители, идейные лидеры - там. Мы поняли, что мы тоже имеем право провести референдум. Не важно, что нас только трое. Разве количество людей играла когда-нибудь какую-то роль?”

Клоуны, не проводя "подсчета голосов", решили, что за присоединение к "Цирка дю Солей” проголосовали более 90% респондентов. После этого клоуны с помощью детской считалки выбрали среди себя "народного губернатора".

Директор Харьковского цирка Алексей Житницкий, который, увидев флеш-моб, вышел к клоунам, подчеркнул, что эти люди не имеют никакого отношения к Харьковскому цирку.

Читайте такжеВо вчерашнем "референдуме" в Мариуполе физически могли участвовать 4% избирателейДиректор также призвал не “разводить балаган” в тяжелое для страны время.

“Цирк - это высокое искусство, а то, что сейчас происходит - это балаган”, - подчеркнул он, пригласив журналистов посетить спектакль Харьковского цирка.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

Согласно украинскому законодательству, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей».

Позже сопредседатель временного правительства самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилін сообщил, что "ДНР" просит рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации.