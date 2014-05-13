Бойцы спецподразделений МВД получили новую форму немецкого производства
12:42, 13 мая 2014Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал бойцам спецподразделений МВД «Омега» и «Вега» новую форму немецкого производства.
Бойцы спецподразделений МВД получили новую форму немецкого производства / Фото: Facebook Авакова
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, военнослужащие отмечают, что форма стала своевременным и важным подарком, поскольку продумана во всех отношениях.Читайте такжеАваков самолетом везет в Славянск обмундирование для "Омеги"
Кроме того, бойцы спецподразделений МВД выразили благодарность за поддержку жителям Харьковской области, а также предпринимателям Изюмского района области, которые оказывают армии и МВД всестороннюю помощь.
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