Бойцы спецподразделений МВД получили новую форму немецкого производства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, военнослужащие отмечают, что форма стала своевременным и важным подарком, поскольку продумана во всех отношениях.Читайте такжеАваков самолетом везет в Славянск обмундирование для "Омеги"

Кроме того, бойцы спецподразделений МВД выразили благодарность за поддержку жителям Харьковской области, а также предпринимателям Изюмского района области, которые оказывают армии и МВД всестороннюю помощь.