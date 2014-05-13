Киевляне массово оформляют загранпаспорта

По словам работников учреждений, часть людей готовят документы, чтобы уехать за границу на отдых и учебу, но многие готовятся к переезду в другую страну на ПМЖ, сообщает Сегодня.

«Уже несколько недель пытаюсь оформить паспорт. Пришла в 11 утра и уже была 38-я в очереди, и мне сразу сказали, что вряд ли удастся попасть на прием. А загранпаспорт очень нужен: я собираюсь учиться за границей», — говорит киевлянка Юлия Сидорчук.

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Ловкие предприниматели уже успели сориентироваться и теперь зарабатывают на паспортном ажиотаже: они занимают очередь, а затем продают свое место.

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Работники миграционных отделов рассказывают, что людей становится больше с каждым днем.

«Каждый год накануне лета украинцы начинают активно оформлять загранпаспорта. Но в этот раз желающих очень много! Наверное, из-за военных действий в стране. Причем в очередях очень много пожилых людей: многие говорят, что готовят документы для того, чтобы уехать в другую страну на постоянное место жительства - мол, здесь жить страшно, а там у многих есть родственники, готовые приютить. Ежедневно принимаем документы от 30-50 человек», - говорят в Святошинском ОВИРе.

Читайте такжеСША продлили украинцам визы до 10 лет - посолВ Госмиграционной службе отмечают, что особый ажиотаж на «заграны» был в марте, и не исключено, что связано это с напряженной ситуацией в стране.

По статистике, в апреле за день отгружали более 18 тыс. готовых паспортов, перед Днем Победы — более 9 тыс., а вчера — чуть больше 8 тыс. (оформляется паспорт в течение месяца).

«В марте был ажиотаж, но в апреле в подраздениях миграционной службы людей было намного меньше. Бланков хватает, паспорта выдаются вовремя. А очереди в районных подразделениях - явление нестабильное, все зависит от сезона и количества наших сотрудников», - успокоил руководитель пресс-службы миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Дополнительным фактором ажиотажа на загранпаспорта может также являться упрощения процедуры получения визы в страны ЕС.

Так, несколько дней назад Евросоюз сократил список документов, необходимых украинцам для получения шенгенской визы.

Перед этим визовый режим для украинцев упростили Польша и Чехия. В частности, в случае Чехии все просители, имеющие чешские корни, молодые люди до 26 лет и пенсионеры старше 60 лет освобождены от платежей за оформление виз.