Террористы устроили на Донбассе геноцид

Правительство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» располагается сегодня в захваченном ими здании областной администрации. Там же пытают неугодных, тех, для кого Украина остается Родиной. Там же делают картинку для российского телевидения «о задержанных радикалах «Правого сектора». Враг для этих людей – любой, кто не разделяет их точку зрения.

По словам свидетелей донецких событий, в ОГА много оружия – автоматов, пистолетов и даже гранатометов. Именно поэтому нынешние «хозяева» Донбасса чувствуют себя воинственно и самоуверенно.

Очевидцы событий в Донецке рассказывают, что попасть в плен можно не только за проукраинские убеждения и патриотизм, а и потому, что какому-нибудь российскому журналисту в данный момент потребовалась очередная картинка для российского TV. Жители Донецка отмечают, что, по всей видимости, журналисты, например, российского канала «Лайф ньюз», живут прямо в здании ОГА. «Они в любое время суток «всплывают» там, где уже подготовили «бойцов «Правого сектора» для съемок необходимого видеоролика», - рассказывают дончане.

Кстати, для нужной картинки у сепаратистов всегда в достаточном количестве имеются и свежеотпечатанные визитки Дмитрия Яроша, и нужное количество «стволов», и перчаток, и, в целом, всего, что необходимо для сюжета.

А вот с местными, украинскими журналистами, сепаратисты борются, пожалуй, рьянее, нежели с «Правым сектором». «Сепаратисты даже на слово «журналист» реагируют агрессивно, а уж если человек представляет издание, которое называет представителей «Донецкой народной республики» «сепаратистами» или «террористами», а не «активистами», то он – кандидат на линчевание…» - рассказывают сотрудники местных СМИ.

Многих из них напугал обстрел дачного дома главного редактора интернет-издания «Остров» Сергея Гармаша, которому чудом удалось спастись.

Так как от угроз террористы уже начали переходить к действиям, это вынуждает журналистов местных СМИ вывозить из региона семьи и работать удаленно. «Журналисты, гонимые в Донбассе вооруженными сепаратистами, работают под кровом родственников, друзей, знакомых, иногда и органов местной власти в Киеве, Черкассах, Кривом Роге, Львове и Львовской области», - рассказывают те, кто уже освоился в других регионах Украины.

Сепаратисты-садисты

Другие дончане, те, кто прошел через пытки в ОГА и остался жив, - немногословны. В общении с УНИАН не горят желанием называть себя. Поскольку, даже выехав за пределы уже опасной для их жизни Донецкой области, опасаются за судьбу тех, кто с ними связан и еще находится в регионе. Впрочем, обещают, что подробно обо всем расскажут, когда «Донецк очистится от этой нечисти». «Пытки – прямо в кабинетах на этажах ОГА. Палачи – не какие-нибудь оголтелые молодчики, а взрослые мужики, за 40-к, обязательно в масках-балаклавах», - рассказывают дончане, сбежавшие из дома в центральную и западную Украину.

По их словам, у палачей «набита рука». При этом создается впечатление, что это – бывшие правоохранители, возможно, экс-бойцы спецподразделения «Беркут». Подробности пребывания в застенках этого современного «гестапо» поражают: людей ставят на колени, избивают палками по голове, прокалывают и режут кожу острыми предметами (не только ножами, но и саперными лопатками).

Палачи хвастают, что имеют по несколько паспортов, поэтому сами не доверяют документам своих жертв и не слышат никаких объяснений от задержанных ими людей.

Впрочем, по словам жителей Донбасса, террористы Донецка не идут в сравнение с жестокими палачами в Славянске, Горловке и Краматорске. Ведь это в Славянске вспарывают животы еще живым людям, одевают рюкзаки с песком и топят в речке неугодных. Так было с депутатом Горловского горсовета Владимиром Рыбаком, киевским студентом Юрием Поправко и 25-летним жителем Львовщины из города Стрый Юрием Дяковским. Рыбака убили из-за того, что он хотел снять со здания горсовета флаг Донецкой народной республики. А Поправко и Дяковский были изувечены и убиты, потому что сепаратисты захотели «назначить» их бойцами «Правого сектора».

В Славянске еще много пленных. Так, 18-летний студент Игорь Отря ехал из Киева домой, в Красный Лиман, но, выйдя 2 мая из поезда «Киев-Луганск» в Славянске, чтобы пересесть на электричку и доехать до дома, оказался в плену. Террористы увидели в нем бойца «Правого сектора». Мама Игоря, не имея связи с сыном, может лишь надеется, что ей его вернут…

Смерть ничем не оправдать

7 мая боевики ДНР похитили также жителя села Шантриголова Краснолиманского района, фермера Валерия Сало, который не был замечен ни в каких публичных акциях, а просто в личных разговорах высказывался за единую Украину. В центре села его остановили вооруженные люди, вытащили из машины, избили, после чего в бессознательном состоянии погрузили в багажник и скрылись. 8 мая сожженную машину с обгоревшим трупом Валерия нашли в Грековском лесу в Луганской области.

Нельзя назвать нормальным поведение члена самообороны ДНР, который избил учительницу средней школы лишь за то, что она сделала замечание его ребенку, пришедшему в класс с георгиевской ленточкой. Произошло это в одном из сел Краснолиманского района Донецкой области. Или похищение члена ВО «Свобода», доверенного лица кандидата в президенты Олега Тягнибока Алексея Демко, который пропал 8 мая в Макеевке.

Но, если в ситуации с похищением члена ВО «Свобода» террористы могут придумать «отмазку», мол, он – идеологический враг, то, минимум, два страшных происшествия 9 мая не оправдаешь ничем.

Так, на блокпосте при выезде из города Дружковка террористы застрелили 44-летнего местного священника Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Жученко. По данным Генеральной прокуратуры Украины, нелюди выпустили в священника 8 пуль из автоматического оружия.

Примерно в то же время, на дороге возле города Свердловска террористами были расстреляны муж и жена – частные предприниматели, ехавшие на двух машинах. В одном из авто с огнестрельным ранением в голову правоохранителями также была обнаружена дочь погибших. Девочка находится в реанимации местной больницы.

***

Пожалуй, так некомфортно и так небезопасно в Луганской и Донецкой областях не было со времен Второй мировой. Люди с оружием, называющие себя «освободителями региона», на самом деле, не приемля инакомыслия, устроили для местных жителей настоящий геноцид.

Татьяна Стежар