Ляшко в Facebook опроверг сообщения о своем похищении террористами
18:17, 11 мая 2014Политика
1 0
Народный депутат Украины Олег Ляшко опровергает информацию СМИ о своем похищении террористами.
Ляшко никто не похищал
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Террористы заявили, что захватили меня в плен. В Луганске даже салют дали по этому поводу. Дырку им от бублика, а не Ляшко. Я жив, продолжаю воевать на Востоке", - написал нардеп (орфография сохранена - ред.).
Читайте такжеПохищенного начальника горуправления милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИРанее в некоторых украинских СМИ и соцсетях появились сообщения о похищения террористами на востоке Украины Олега Ляшко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter