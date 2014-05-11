Ляшко в Facebook опроверг сообщения о своем похищении террористами

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Террористы заявили, что захватили меня в плен. В Луганске даже салют дали по этому поводу. Дырку им от бублика, а не Ляшко. Я жив, продолжаю воевать на Востоке", - написал нардеп (орфография сохранена - ред.).

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