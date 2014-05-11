Джемилев рассказал о мусульманских эмиссарах из России и попытках расколоть татар

Об этом Джемилев заявил в интервью Эхо Москвы.

По словам Джемилева, действия по расколу крымских татар уже ведутся давно, но особенно интенсивно начались вестись при режиме экс-президента Виктора Януковича. Он добавил, что Федеральная служба безопасности России также пыталась внести раскол в Меджлис крымскотатарского народа.

По словам Джемилева, в настоящее время татар шантажируют, угрожают закрыть бизнес, если они не признают проросийскую власть в Крыму.

«Начинают интересоваться их бизнесом, прямо говорят: «Мы все вам прикроем. Или будете вот таким хорошим татарином, или же вообще будете разорены», - отметил он.

Джемилев отметил, что среди татар есть те, кто колеблется, думает о принятии российского гражданства.

«Есть такая тенденция, в том числе по поводу паспорта. Хорошо, что вот украинское законодательство предусматривает, что если ты письменно не написал о том, что отказываешься от украинского гражданства, но вынужден был получить российский или другой паспорт, ты не теряешь украинского подданства, и когда весь этот кризис минует, то ты можешь опять-таки быть гражданином», - сказал он.

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При этом он отметил, что есть другая точка зрения: если весь народ не будет принимать российское гражданство, то оккупанты ничего не смогут ему сделать.

«Народ есть народ, кто-то легких путей ищет. И никогда же не удается, чтобы 100% народ был. Поэтому есть люди, которые… Мы их пока можем насчитать по пальцам, кто получил российское. Особенно те, скажем, которые занимают должности какие-то, у них причем отбирают эти паспорта. Если другим можно сохранить свой паспорт (пришел – взял российский), то у них преднамеренно отнимают. Но это тоже с точки зрения украинского законодательства ничего, они могут выехать на материковую часть и сказать: «При таких обстоятельствах у меня забрали паспорт», - сказал Джемилев.

По его данным, в автономию приезжают «эмиссары» из российских мусульманских республик, которые убеждают крымских татар принять российское гражданство.

«В этом плане очень плотно работает Татарстан, из Башкирии, из Чечни приезжают эмиссары и рассказывают, как хорошо живется на Руси, как хорошо быть членом Российской Федерации. Эффекта, правда, от их этих наездов нет, но тем не менее. Сейчас они каждый район закрепляют: скажем, Бахчисарайский район закрепляют за Татарстаном, за Башкирией, по-моему, Карасубазарский (Белогорский район по-русски). Вот такую работу они ведут», - сказал Джемилев.

Читайте такжеВласти Крыма намерены говорить с татарами только языком силы – ЧубаровОн считает, что некоторые крымские татары все-таки признают нелегитимную власть и будут сотрудничать с ней.

«Я думаю, что, наверное, найдется какая-то часть людей, которые будут сотрудничать, принимать условия. Может быть, несколько человек найдутся таких, скажем, сторонников России, но в общем плане они не будут составлять никакой погоды», - сказал Джемилев.