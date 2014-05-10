В Донецке возбудили дело по факту нападения на колонию и захвата оружия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Указанное преступление расследуется Кировским райотделом милиции Донецка по ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины (похищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой).

Прокуратура Донецкая осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве, говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера, 9 мая, около 30 неизвестных лиц совершили нападение на караульное помещение Донецкой исправительной колонии № 124. Применяя огнестрельное оружие и светошумовые гранаты, преступники выломали двери и защитные решетки караульного помещения. Во время нападения они захватили огнестрельное оружие дежурной смены, а именно: три автомата, 1 пистолет с двумя магазинами и 16 патронами.