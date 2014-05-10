В Мариуполе объявлен день траура

"В связи с трагическими событиями 9 мая 2014 года, которые привели к гибели людей, в городе Мариуполе 10 мая 2014 года объявлен день траура", - сообщается на сайте Мариупольского горсовета.

Городской совет города Мариуполя выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая во время антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один убит, пятеро - ранены.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

По данным Министерства обороны Украины, во время вооруженных столкновений 9 мая в Мариуполе ранены 8 военнослужащих.

В Донецкой ОГА сообщили о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.