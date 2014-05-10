Здание Мариупольского горсовета выгорело частично - СМИ

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев.

Огнем повреждены лишь отдельные кабинеты с 1-го по 4-й этажи в правом крыле мэрии, включая большой зал горсовета, а также верхние этажи в центральной части здания.

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Информации о пострадавших во время пожара нет.

Также вчера полностью выгорели баррикады, которые представители ДНР строили у входа в горсовет.

Причину пожара в мэрии также пока не установлено.

Как сообщал УНИАН, в Нацгвардии заявляли, что Мариупольскую горсовет вечером 9 мая террористы подожгли.

По данным Национальной гвардии, обстановка в Мариуполе состоянию на утро 10 мая остается стабильно напряженной, силы Нацгвардии отведено из эпицентра событий, чтобы не провоцировать еще большую агрессию боевиков, и ради безопасности мирных мариупольцев.