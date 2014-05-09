Силовики показали доказательства присутствия в Славянске российских диверсантов.

На фото изображен пулемет Калашникова, который изъяли во время боя 6 мая в Славянске. Накануне его в Киев привез Командующий Нацгвардией Степан Полторак. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Общественное ТВ.

"Во время боя с крупной террористической группой в рамках проведения спецоперации в Славянске, было изъято оружие. Это оружие российского спецназа", - отметил глава ведомства.

Командующий Нацгвардией объяснил почему украинские силовики считают, что это оружие именно российских спецназовцев.

"Прицелы на таких пулеметах в Украине не используются. Это прицел последнего поколения. Такой пулемет и такие прицелы находятся на вооружении именно подразделений специального назначения. А это свидетельствует о том, в ходе проведения спецопераций принимают участие представители другой страны", - сказал он.

Степан Полторак также отметил, что оружие явно не со склада, а уже побывало не в одном бою. Он также продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм.