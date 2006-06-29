Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские силы немедленно сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать кризисную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил в интервью журналистам в Мариинском дворце после официального приема выпускников высших учебных заведений военных формирований и правоохранительных органов государства.

«Я призываю все парламентские силы немедленно сесть за стол переговоров. Свою роль как Президента в урегулировании такого типа противостояния я выполню, и буду делать это исключительно конституционным способом», – заверил он.

При этом глава государства призвал депутатов «не быть в оппозиции к Украине».

«Сейчас есть хороший случай понять – демократия выгодна всем – и тем, кто выиграл, и тем, кто проиграл. Но демократия может функционировать только тогда, когда есть уважение к закону и правилам. На этом споткнулся украинский парламент», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, народные депутаты слишком много времени и внимания уделяют далеко не важнейшим темам. «Меня тревожит, когда за портфель торгуются неделями, забывая о 48 миллионах людей», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что единственный выход из этой ситуации – «иметь добрую волю к переговорам и договоренностям», отбросив при этом язык ультиматумов.

«Все, в том числе я, как Президент, давно хотят видеть парламент структурированным, действенным национальным институтом, потому что работать в государстве без правительства, без Конституционного Суда колоссально трудно», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

С другой стороны, Президент считает, что нынешняя политическая ситуация является свидетельством утверждения демократии в Украине. «На наших глазах проходит тест украинских политиков. Безусловно, мы придем к структурированному парламенту, к оформленному большинству, которое изберет руководящие органы парламента и правительство», – подчеркнул Президент.

Говоря об избрании председателя ВР и назначении премьер-министра Украины, В.ЮЩЕНКО отметил, что эти процедуры должны происходить исключительно в соответствии с Регламентом ВР и Конституцией Украины, чтобы обеспечить легитимность этих должностных лиц.

Кроме того, Президент высказался за то, чтобы парламентские комитеты распределялись между фракциями Верховной Рады в способ, предусмотренный регламентом. Принципы такого распределения, по словам В.ЮЩЕНКО, должны распространяться и на местные советы.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов с 27 июня блокируют работу Верховной Рады, требуя выполнить их условия относительно избрания спикера парламента и премьер-министра, распределения парламентских комитетов, прекращения незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями. Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

Сегодня один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ после заседания Временного президиума при участии лидеров фракций парламента заявил, что парламентское большинство не будет вести переговоры с депутатами Партии регионов, пока они не разблокируют сессионный зал Верховной Рады.

Завтра в 9.00 лидеры фракций Верховной Рады попробуют вновь договориться относительно разблокирования работы парламента.