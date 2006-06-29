Ющенко призывает парламентские силы немедленно сесть за стол переговоров
Президент обещает выполнить свою роль
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские силы немедленно сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать кризисную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Верховной Раде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил в интервью журналистам в Мариинском дворце после официального приема выпускников высших учебных заведений военных формирований и правоохранительных органов государства.
«Я призываю все парламентские силы немедленно сесть за стол переговоров. Свою роль как Президента в урегулировании такого типа противостояния я выполню, и буду делать это исключительно конституционным способом», – заверил он.
При этом глава государства призвал депутатов «не быть в оппозиции к Украине».
«Сейчас есть хороший случай понять – демократия выгодна всем – и тем, кто выиграл, и тем, кто проиграл. Но демократия может функционировать только тогда, когда есть уважение к закону и правилам. На этом споткнулся украинский парламент», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, народные депутаты слишком много времени и внимания уделяют далеко не важнейшим темам. «Меня тревожит, когда за портфель торгуются неделями, забывая о 48 миллионах людей», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что единственный выход из этой ситуации – «иметь добрую волю к переговорам и договоренностям», отбросив при этом язык ультиматумов.
«Все, в том числе я, как Президент, давно хотят видеть парламент структурированным, действенным национальным институтом, потому что работать в государстве без правительства, без Конституционного Суда колоссально трудно», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
С другой стороны, Президент считает, что нынешняя политическая ситуация является свидетельством утверждения демократии в Украине. «На наших глазах проходит тест украинских политиков. Безусловно, мы придем к структурированному парламенту, к оформленному большинству, которое изберет руководящие органы парламента и правительство», – подчеркнул Президент.
Говоря об избрании председателя ВР и назначении премьер-министра Украины, В.ЮЩЕНКО отметил, что эти процедуры должны происходить исключительно в соответствии с Регламентом ВР и Конституцией Украины, чтобы обеспечить легитимность этих должностных лиц.
Кроме того, Президент высказался за то, чтобы парламентские комитеты распределялись между фракциями Верховной Рады в способ, предусмотренный регламентом. Принципы такого распределения, по словам В.ЮЩЕНКО, должны распространяться и на местные советы.
Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов с 27 июня блокируют работу Верховной Рады, требуя выполнить их условия относительно избрания спикера парламента и премьер-министра, распределения парламентских комитетов, прекращения незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями. Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.
Сегодня один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ после заседания Временного президиума при участии лидеров фракций парламента заявил, что парламентское большинство не будет вести переговоры с депутатами Партии регионов, пока они не разблокируют сессионный зал Верховной Рады.
Завтра в 9.00 лидеры фракций Верховной Рады попробуют вновь договориться относительно разблокирования работы парламента.