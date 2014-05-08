Турчинов и Яценюк инициируют общенациональное обсуждение децентрализации

Об этом говорится в их совместном обращении к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией, которая продолжается в восточных регионах Украины.

”Вооруженные террористы продолжают запугивать людей, захватывать заложников и применять оружие. Власть будет применять все законные методы для защиты населения и стабилизации ситуации. Все незаконно вооруженные группы должны немедленно сложить оружие, освободить заложников и захвачены здания. Те, кто выполнит эти условия и не был причастен к совершению особо тяжких преступлений, кто не убивал и не пытал людей, будут амнистированы. Еще раз призывая все стороны Женевских договоренностей к их неуклонному выполнению, украинская власть готова предложить дополнительные шаги для формирования национального консенсуса и компромисса”, - отмечается в заявлении, опубликованном на президентском сайте.

”Сегодня мы объявляем об инициативе проведения всеукраинских круглых столов национального единства. Мы готовы к разговору со всеми, кто имеет легитимные политические цели и готов отстаивать их законными средствами - с теми, кто не имеет крови на своих руках. Мы приглашаем представителей всех политических сил со всех регионов, гражданского общества, научных кругов к диалогу по всем вопросам и проблемам, стоящими сейчас перед украинским народом”, - говорится в совместном заявлении Турчинова и Яценюка.

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Среди этих вопросов, уточняется в заявлении, децентрализация власти, реформа местного самоуправления, обеспечения надлежащего баланса между ветвями власти, обеспечение расширенных гарантий защиты прав национальных меньшинств, реформа правоотношений между государством и обществом, включая реформирование судебной и правоохранительной системы.

”Целью этого диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблемам. Наработанные предложения с участием всех политических сил будут реализованы Верховной Радой Украины, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство Украины. Для обеспечения наиболее эффективного протекания этого процесса мы считаем целесообразным также привлечь опыт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая уже много сделала для стабилизации ситуации в Украине, в том числе предоставляя наблюдателей для беспристрастного и объективного информирования международного сообщества о событиях в Украине. Рассчитываем, что всеобъемлющий характер ОБСЕ, участниками которой является 57 стран, в том числе и наше государство, и США, страны ЕС, и Российская Федерация, способствовать формированию максимально благоприятных условий для проведения круглых столов” - подчеркивается в совместном заявлении Турчинова и Яценюка.

Они также призвали всех участников политического процесса, а также представителей общественности принять активное участие в реализации этой инициативы.