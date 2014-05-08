МИД сомневается в искреннем желании России наладить ситуацию на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Вчерашние заявления президента России, к сожалению, пока что не подтверждаются реальными шагами”, - сказал Перебейнос.

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Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина не видит подтверждения заявления об отводе российских войск от границ Украины.

Кроме того, по словам представителя МИД, последние заявления сепаратистов на востоке об отказе отмены так называемого референдума 11 мая свидетельствуют о том, что Россия пытается впутать весь мир в свой вариант игры в хорошего и плохого полицейского, создать впечатление, что Москва и хотела помочь, но сепаратисты ее не слушаются.

«В действительности это является лишь неуклюжей попыткой России обелить свою агрессию в глазах международного содружества в условиях тотальной изоляции и под угрозой новых санкций» - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что вряд ли кто-то сегодня поверит в эти «дешевые трюки», поскольку весь мир четко понимает, что именно Россия, будучи прямо заинтересованной в дестабилизации ситуации в Украине, сегодня прямо контролирует и спонсирует боевиков, что подтверждается многочисленными доказательствами.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент РФ Владимир Путин призвал «представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести запланированный на 11 мая этого года референдум».

В то же время депутаты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и так называемый «Луганский народный совет» отказались переносить референдум о статусе региона и заявили, что он состоится в намеченные сроки - 11 мая.

Сегодня, 8 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что заявление Путина о необходимости перенесения референдума на востоке Украины является ничего не значащим, поскольку Украинское государство не планировало проводить никаких референдумов.