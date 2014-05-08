Под РФ лежит мина замедленного действия, и Путин зажжет фитиль к ней - Шушкевич

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Никто не отменял 26 деклараций о независимости, которые приняты национальными образованиями (республиками) в России. Думаю, что они еще могут воспрянуть и напомнить о себе. Это и Татарстан, и Башкортостан, и Ингушетия, и Чечня, и другие. Это – мина замедленного действия, которая лежит под Россией. И, думаю, что Путин зажжет фитиль к ней", - отметил Шушкевич.

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Кроме того, по словам политика, "если Путин ставит вопрос о незаконности выхода Украины из состава СССР, то он - незаконный президент России, так как Россия тоже вышла из СССР незаконно".

Шушкевич удивлен, что человек уровня президента "вносит путаницу в элементарные понятия", вместо того, чтобы заниматься улучшением благосостояния граждан собственной страны. "Он не занимается тем, чтобы улучшить благосостояние россиян, он занимается тем, чтобы улучшить свою власть. Улучшать же свою власть маленький Бонапартик может одним способом: искать врагов внутренних и внешних. Внутренних у него хватает - это российская оппозиция, а внешними врагами он долго думал, кого сделать. И сделал Украину", - сказал белорусский политик.

При этом, по его мнению, поддержка президента РФ со стороны "обманутого российского народа" обусловлена действием пропаганды.