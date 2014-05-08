В СНБО назвали заявление Путина о переносе референдума "ничтожным"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

“Хочу с полной ответственностью доложить, что никакого референдума Украинское государство не планировало, более того, никакого референдума ни в Луганской, ни в Донецкой областях не готовится и не может быть проведено. И поэтому невозможно перенести или отменить то, чего на самом деле не существует. Это политическая афера, политическая акция, которая была объявлена исключительно с пропагандистской целью”, - сказал Парубий.

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Также он добавил, что заявление Путина о переносе референдума обусловлено тем, что в Кремле поняли, что никакого пропагандистского эффекта референдум не будет иметь.

Как сообщалось, 7 мая Путин призвал "представителей востока Украины, сторонников федерализации страны перенести запланированный на 11 мая этого года референдум".