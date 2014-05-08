ГПУ просит суд запретить Луганскому облсовету проводить референдум 11 мая

Как известно, президия Луганского облсовета составила и опубликовала на официальном сайте заявление, в котором негативно оценена деятельность государственных органов власти, высказаны призывы о непроведении выборов президента Украины и поддержана якобы инициатива местных жителей по проведению референдума о статусе Луганской области.

«Мы поддерживаем инициативу жителей Луганщины о проведении референдума о статусе Луганской области в соответствии с требованиями, принятыми на собрании территориальных общин нашей области», - сообщается в заявлении.

Читайте такжеВ СНБО назвали заявление Путина о переносе референдума "ничтожным"Одновременно с иском ГПУ заявила ходатайство о запрете областному совету и его должностным лицам, органам местного самоуправления Луганской области, а также любым лицам проводить 11 мая этого года референдум по определению статуса области и препятствовать проведению выборов президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

Читайте такжеБоевики решили не отменять "референдум" 11 маяПо результатам прокурорской проверки установлено, что упомянутое заявление президиум облсовета принял с превышением предоставленных законом полномочий, поскольку вопреки положениям Закона «О местном самоуправлении в Украине», Закона «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации» заявление не было согласовано непосредственно Луганским облсоветом, а потому не может считаться таким, что отвечает его официальной позиции. Кроме того, высказывания в заявлении призывов относительно непроведения выборов президента Украины являются вмешательством в избирательный процесс, что прямо запрещено Законом «О выборах президента Украины» и нарушает гарантированное Конституцией право свободного волеизъявления на выборах.

Как отмечает ГПУ, такие действия должностных лиц президиума посягают на основы конституционного строя, территориальной целостности и устройства Украины, ставят под угрозу безопасность национальных интересов, общественный порядок и безопасность, жизнь и здоровье людей, привели к эскалации социально-политического напряжения в области и тем самым нарушают интересы государства в этой сфере.