В Луганске сепаратисты объявили референдум, облсовет принял очередное "заявление"

Об этом сообщает луганский портал CityNews.

В сообщении говорится, что заседание проходило без луганского градоначальника – Сергея Кравченко. Также не указана численность проголосовавших за проведения референдума и количество участников заседания.

Но во время сборов, сепаратистскими силами был создан, так называемый, "Народный совет", который поручил самопровозглашенному губернатору обеспечить проведение референдума о статусе Луганской области.

Помимо этого, Луганский областной совет сделал "заявление", в котором, фактически поддержал сторону сепаратистов. Так, в документе сказано, что депутаты требуют от центральной власти немедленно прекратить все операции, отвести воинские части в места их постоянной дислокации и разоружить все военизированные группировки, немедленно принять закон об амнистии для всех участников акций протеста на Юго-Востоке Украины.

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Также они потребовали разоружить все незаконно вооруженные праворадикальные формирования, в первую очередь, "Правый сектор" и предоставить российскому языку статус второго государственного.

Кроме всего вышеуказанного, депутата Луганского облсовета требуют обеспечить расширение полномочий местного самоуправления ровно настолько, чтобы регионы перестали зависеть от Киева, а их жители получили возможность самим выбирать глав местных органов исполнительной власти и самим решать, на что тратить заработанные на территории деньги.

"Мы поддерживаем инициативу жителей Луганщины о проведении референдума о статусе Луганской области в соответствии с требованиями, принятыми на сборах территориальных громад нашей области", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганске террористы угрожают расправой активистам Евромайдана. Вооруженные люди с угрозами приходят уже просто к активистам домой. Покинуть город тоже непросто - террористы имеют номера их авто и караулят на выездных дорогах.