В Славянске ночью был обстрелян блокпост подразделения АТО
10:31, 08 мая 2014Политика
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В Славянске ночью был обстрелян блокпост подразделения антитеррористической операции.
В Славянске ночью был обстрелян блокпост подразделения АТО /REUTERS
Об этом сообщает сайт МВД Украины.
«Ночью был атакован и обстрелян 6-й блокпост подразделений АТО, расположенный непосредственно в пределах города (Славянска - УНИАН)», - говорится в сообщении.Читайте такжеГПУ: обстрел вертолетов над Славянском и нападение на блокпост в Андреевке - теракт
Также отмечается, что «в ответ огнем два автомобиля нападающих, из которого велась стрельба, уничтожены точным выстрелом РПГ».
МВД повторно заявляет: «В любом случае, в ответ на огонь по позициям подразделений АТО, будет открыт огонь на поражение без предупреждений и колебаний».
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