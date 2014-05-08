В Славянске ночью был обстрелян блокпост подразделения АТО

Об этом сообщает сайт МВД Украины.

«Ночью был атакован и обстрелян 6-й блокпост подразделений АТО, расположенный непосредственно в пределах города (Славянска - УНИАН)», - говорится в сообщении.Читайте такжеГПУ: обстрел вертолетов над Славянском и нападение на блокпост в Андреевке - теракт

Также отмечается, что «в ответ огнем два автомобиля нападающих, из которого велась стрельба, уничтожены точным выстрелом РПГ».

МВД повторно заявляет: «В любом случае, в ответ на огонь по позициям подразделений АТО, будет открыт огонь на поражение без предупреждений и колебаний».