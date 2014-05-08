Донецкий облсовет требует от Рады немедленно прекратить АТО

Как сообщила пресс-служба Донецкого облсовета, коллегия данного органа власти выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на территории Донецкой области.

"Антитеррористическая операция, начатая по решению руководства страны на севере Донетчины, уже привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Сегодня город Славянск превращен в зону кровопролитных боев и, по сути, в настоящий ад для его жителей, выбраться из которого вследствие блокады нет никакой возможности", - говорится в обращении.

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По мнению донецких депутатов, действия Антитеррористического центра "сорвали процесс мирного урегулирования конфликта" и "угрожают перерасти в социальный конфликт с необратимыми последствиями".

"Власть должна вернуться за стол переговоров и мирным путем найти решение общественно-политического конфликта. Необходимо учесть требования протестующих, касающиеся децентрализации власти и другие обоснованные требования", - считают в Донецком облсовете.

Донецкие депутаты также выразили готовность участвовать в переговорном процессе, делегировав на переговоры своих представителей.