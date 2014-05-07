СБУ задержала одного из организаторов массовых беспорядков в Одессе 2 мая

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"26-летний местный житель, лидер одной из радикальных группировок, скрывался от правоохранительных органов на арендованной им квартире. Во избежание уголовной ответственности злоумышленник использовал средства конспирации: изменил внешность, не пользовался средствами связи, не выходил на улицу.

Теперь в отношении задержанного проводятся соответствующие следственные действия", - говорится в сообщении.

«Сейчас приступило к работе новое руководство, новый председатель ОГА. Ситуация в Одессе регулируется, нормализуется», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

В целом в тот день в городе погибло 46 человек, более 200 были ранены.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.