Новинки от ЦИК позволят большому количеству украинцев за рубежом проголосовать на выборах - СМИ

На заграничных избирательных участках полным ходом идет подготовка к голосованию 25-го мая. Благодаря электронной регистрации избирателей количество тех, кто будет выбирать Президента Украины вне пределов Родины, будет выше, чем на всех предыдущих голосованиях. Мало того, теперь право голосовать не зависит от статуса пребывания, - говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.

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Посольство и консульство Украины в Италии в эти дни перешло на усиленный режим работы. Дипломаты ищут возможности, чтобы как можно больше украинцев смогли проголосовать. Хотя избирательных участков на всю страну только три: в Риме, Милане и Неаполе.

На этих выборах ЦИК добавил новведение, чтобы проголосовать могло как можно больше украинцев за рубежом. Это - электронная регистрация избирателя и право на голос при любом статусе пребывания в стране - легального или нелегального.

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В итальянском журналистском кругу на украинскую ситуацию смотрят критически. Николо Локателли из издания "Лимес" считает, что потенциальный срыв президентских выборов может усилить кризис и осложнить дальнейшую борьбу с агрессором.