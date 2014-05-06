Неизвестные атаковали блокпосты самообороны под Одессой

Об этом сообщает Думская.net.

В сообщении говорится, что минувшей ночью в Одессе неизвестные пытались поджечь два блокпоста – в районе 7 километра Овидиопольской дороги и на переправе возле Ильичевска. Пострадавших нет.

Так, по сообщению активистки Евромайдана Алены Балабы, накануне происшествия руководством самообороны было принято решение не заступать на дежурство. Как оказалось, опасения были не напрасны, ведь ночью неизвестные забросали блокпосты коктейлями Молотова.

"Проходит переформатирование блокпостов и переговоры с Нацгвардией и милицией. Завтра, по всей видимости, мы будем знать подробности этого переформатирования", - написала Балаба.

В свою очередь, в штабе Совета гражданской безопасности отметили, что блокпосты переоборудуют и там появятся укрытия. Так, вместо гражданских лиц дежурство будут нести бойцы Национальной гвардии.

Напомним, как сообщал УНИАН, вокруг Киева установили 9 блокпостов с целью недопущения экстремистов в столицу. Блокпосты созданы 28 апреля из-за наличия информации о возможных попытках совершения беспорядков в столице агрессивно настроенными людьми.