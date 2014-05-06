Путин в Москве будет говорить с председателем ОБСЕ об Украине
14:56, 06 мая 2014Политика
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7 мая президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Швейцарии, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером для обсуждения ситуации в Украине.
7 мая в Москве Путин обсудит с действующим председателем ОБСЕ ситуацию в Украине / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
"Ожидается, что основное внимание в ходе разговора будет уделено обсуждению кризисной ситуации в Украине", - говорится в сообщении
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Предполагается также, что главы государств затронут ключевые вопросы российско-швейцарского сотрудничества, в частности в контексте 200-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2014 году.
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