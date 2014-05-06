Путин в Москве будет говорить с председателем ОБСЕ об Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Ожидается, что основное внимание в ходе разговора будет уделено обсуждению кризисной ситуации в Украине", - говорится в сообщении

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Предполагается также, что главы государств затронут ключевые вопросы российско-швейцарского сотрудничества, в частности в контексте 200-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2014 году.