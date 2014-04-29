Царев снялся с выборов

"Я принял решение снять свою кандидатуру, потому что вижу: в подобных условиях кандидатский статус неэффективен. Мы будем искать другие информационные каналы и возможности для донесения своих мыслей и позиций к жителям центральной и западной Украины", - заявил Царев.

При этом Царев призвал других кандидатов, которые рассчитывают на юго-восточный электорат, также сняться с выборов.

Царев заявляет, что в стране якобы происходит гражданская война, и просит кандидатов не "изменять" интересам избирателей, которые устраивают протестные акции в восточных областях.

Напомним, ранее Царев заверил сепаратистов в Донецке, что сделает все для срыва президентских выборов, которые назначены на 25 мая.

Политик также заявил, что готов стать лидером сепаратистов.

Как известно, вооруженные террористы устраивают массовые беспорядки и захватывают админздания в восточных областях.

15 апреля СБУ сообщила, что установила личность главаря российской диверсионной группы, которая захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Им оказался гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России Игорь Стрелков.