Порошенко считает нецелесообразной отставку Турчинова

Внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко считает нецелесообразным принятие парламентом решения относительно отставки Турчинова с должности председателя Верховной Рады и исполняющего обязанности президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заключение можно сделать со слов Порошенко, которые он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов относительно того, что якобы планируется рассмотрение вопроса об отставке Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя СБУ Валентина Наливайченко.

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Порошенко подчеркнул, что сегодня такой вопрос не стоит на повестке дня.

“В стране пожар, и когда в доме пожар - не бьют пожарных, а тушат пожар. А после того как затушили, разбираются с теми, кто и как работал во время пожара. Раздувание или стимулирование этих процессов приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации”, - подчеркнул он.

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В то же время Порошенко отметил необходимость жестких кадровых решений в тех регионах, где происходят беспорядки, где боевики захватывают админздания, берут в заложники людей, а силовые и правоохранительные органы не действуют.

Он подчеркнул, что одна из причин такой ситуации в ряде регионов связана “с квотным принципом формирования руководства силовых органов, когда были распределены (должности), и пришли опять делить финансовые потоки, а столкнулись с тем, что нужно защищать государство”.

“Должны быть приняты абсолютно жесткие кадровые выводы, должны быть отстранены те руководители среднего уровня, которые испугались, которые изменили государству”, - сказал Порошенко.

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Он отметил, что речь “идет как о должностях в руководстве МВД, так и в других правоохранительных органах”.

Как сообщал УНИАН, на отставке Турчинова, Авакова и Наливайченко настаивает фракция Партии регионов.