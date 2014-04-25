Германия призывает решить кризис в Украине путем круглого стола с ЕС, США и Россией

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер предлагает для разрешения кризиса в Украине провести круглый стол с участием всех участников конфликта и совместно посетить ряд украинских регионов.

Об этом пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

"Речь о том, чтобы добиться быстрых изменений, которые почувствуют жители (Украины)", - сказал Штайнмаер.

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В письме к президенту Швейцарии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Штайнмаер призвал к активизации деятельности в Украине, направленной на разрешение кризиса. Копию письма получили также США, Евросоюз, Россия и Украина.

Немецкий министр считает, что организация круглых столов для разрешения кризиса может быть успешной, если эта инициатива получит политическую поддержку стран, которые 17 апреля были участниками встречи в Женеве. Именно высокие представители этих стран, по мнению Штайнмаера, могут также посетить восточные и западные регионы Украины для оценки ситуации на месте.