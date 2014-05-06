Россия противоречит сама себе, выступая против выборов в Украине - Германия

Об этом заявил министр иностранных дел МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на немецком телеканале ZDF. сообщает польское информационное агентство РАР.

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"Мы принимаем во внимание позицию Москвы, которая заявляет, что украинское правительство является нелегитимным. Но если она так говорит, то это не может однозначно делать невозможным проведение выборов", - сказал министр.

Штайнмаер заметил, что до выборов осталось очень мало времени. "Мы говорим российским партнерам, что если ставите под сомнение легальность власти в Киеве, то должны согласиться с выборами, потому что они являются шагом в направлении укрепления законности украинской власти", - подчеркнул он.

По мнению министра, Россия не может быть заинтересована в политическом и экономическом банкротстве Украины, РФ стала "заложником националистических настроений, которые сама вызвала".

При этом, как сказал Штайнмаер, у него создалось впечатление, что не все действующие в Украине сепаратистские группы подконтрольны Москве.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Общественной палате РФ заявили, что готовят обращение к ООН и Совету Европы с предложением перенести президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что любые инициативы о перенесении даты президентских выборов в Украине направлены на дестабилизацию ситуации в стране.