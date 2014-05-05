Завтра состоится закрытое заседание Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Журналисты будут находиться в кулуарах третьего этажа в здании парламента.

Напомним, 6 мая состоится заседание ВР при участии представителей силовых структур о ситуации на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 мая председатель Верховной Рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться и давать свои результаты.

По его словам, для поддержки восточных регионов и с целью сделать невозможными сепаратистские действия в других регионах при МВД создаются специальные подразделения, и на сегодня действуют уже семь таких батальонов.

Вместе с тем, по словам Турчинова, в восточных регионах проведение антитеррористической операции осложняется и ввиду того, что жители этих областей поддерживают сепаратистов.

Руководитель парламента отметил, что и «некоторые работники милиции симпатизируют сепаратистам». Поэтому, подчеркнул он, в этих областях нужно фактически полностью обновлять правоохранительные структуры, а там, где милиция поддерживала противозаконные действия, будут открыты соответствующие уголовные дела.

Турчинов также отметил, что Служба безопасности Украины в настоящее время занимается локализацией возможности финансирования сепаратистских движений и диверсантов, в том числе, со стороны ближайшего окружения Виктора Януковича.

Председатель Верховной Рады заявил, что милиция в юго-восточных регионах страны будет усиливаться «за счет патриотов, которые готовы защищать свою страну».