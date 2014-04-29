Заседание Рады 6 мая состоится при участии силовиков - Турчинов

6 мая состоится заседание Верховной Рады при участии представителей силовых структур относительно ситуации в восточных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, закрывая сегодняшнее заседание парламента.

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Он отметил, что впереди праздники, и “очень хочется, чтобы эти майские праздники прошли достойно в нашей стране, чтобы провокаторов, террористов мы на этих праздниках максимально локализовали и не дали возможность им дестабилизировать ситуацию”.

Турчинов предложил открыть следующее заседание ВР 6 мая в 10.00. Он отметил, что на этом заседании будут заслушаны “министры-силовики, руководители прокуратуры, СБУ”.