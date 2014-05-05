На Донбассе активисты провели народный референдум с желто-голубыми бюллетенями

Для этого изготовили около 200 тысяч бюллетеней. Хотя такой референдум не имеет юридической силы, активисты считают его легитимным опросам общественного мнения, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Плебисцит провели вчера в Донецкой и Луганской областях. В городах и селах работали более 40 мобильных групп. В бюллетене, который был разрисован в желто-голубые цвета, было только два вопроса: "Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины?" и "Выступаете ли вы за расширение полномочий местных общин, которые выражаются в самостоятельной бюджетной и культурной политике региона?".

Свой референдум активисты считают более легитимным, чем тот, который сторонники так называемой "Донецкой народной республики" собираются проводить 11 мая.