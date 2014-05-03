В Луганске боевики захватили инкассаторский автомобиль с миллионом гривень

В захваченном неизвестными людьми инкассаторском автомобиле находились деньги в сумме около 1 млн. гривень. Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Луганской области, передает "ОстроВ".

Сегодня в 15.05 в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников ГАИ о том, что на перекрестке улиц Советская и Оборонная г. Луганска 8 человек, вооруженных автоматическим оружием, одетые в камуфляжную одежду, под угрозой применения оружия, открыто завладели служебным автомобилем ГАИ «Шкода-Октавия».

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В 15.40 на блокпосту, расположенном на мосту через реку Северский Донец, 8 человек, вооруженных автоматическим оружием, одетые в камуфляжную одежду, под угрозой применения оружия остановили инкассаторский автомобиль «Фольксваген-транспортер» и под сопровождением на угнанном автомобиле ГАИ, приехали во двор областной госадминистрации.

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Работникам службы безопасности банка приказали покинуть автомобиль.

В инкассаторском автомобиле находились деньги в сумме около 1 млн. гривень.