На Днепропетровщине пьяные террористы, прикрываясь женщинами, штурмовали батальон "Донбасс"
В четверг, 1 мая, террористы штурмовали базу добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс", рассположенную неподалеку от Днепропетровской области.
Об этом рассказал руководитель батальона Семен Семенченко, передают Новости Донбасса.
Семенченко сообщил, что террористы, среди которых было много пъяных, прикрывались женщинами. Добровольцам пришлось вступать с ними в конфликт и произвести несколько выстрелов в воздух.
"Люди вели себя неадекватно. Была вызвана "вертушка" и обеспечена поддержка подразделения", - сказал Семенченко. Он отметил, что всего было 4 попытки штурма батальона "Донбасс".
Как передает пресс-служба ГУМВД Украины в Днепропетровской области, "около 11.00 1.05.2014 группа жителей г. Красноармейска (около 300 человек), часть из которых вооружена, прибыла в пограничного Межевского района Днепропетровской области с целью освобождения 11 задержанных на блокпосте у м. Красноармейская бойцами батальона "Донбасс"".
По данным ведомства, раненых нет.