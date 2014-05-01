В центре Москвы ОМОН задержал активистов с украинским флагом

Об этом сообщают "Грани.ру".

В центре Москвы гражданские активисты устроили шествие с гигантским баннером в виде украинского флага.

Семь человек вышли на проезжую часть Тверской улицы в районе Центрального телеграфа и двинулись с баннером в сторону Кремля. При этом они пели украинский гимн. Одна из участниц акции разбрасывала листовки. Улица была перекрыта по случаю Первомая.

Задержаны четверо активистов: Екатерина Мальдон, Ильдар Дадин, Максим Чеканов и Михаил Удимов. Остальные успели убежать.

"Довольно растить империю и восстанавливать Союз", - говорится в листовке.

Помимо этого активисты пишут, что "в то время как братья-украинцы смогли сплотиться и ценой больших жертв отстояли на Майдане свою свободу от нечестивой власти, россияне, рабски преданные диктатору, не видят и не хотят видеть бед собственной страны".

"Российский народ сплотила не борьба за достойную жизнь и соблюдение прав человека, а чудовищная провокация спецслужб, продажное телевидение и мысль "Крым наш". Люди, очнитесь!",- заявили задержанные.

Активистов доставили в ОВД "Тверское". Как сообщила одна из задержанных, Екатерина Мальдон, полицейские незаконно отобрали у нее паспорт. Активистка схватила со стола форменный берет и спрятала его в декольте.

"Отдам беретку в обмен на паспорт! Правда, мне тут грозятся пришить "оскорбление форменного обмундирования путем размещения в область гениталий",- пишет активистка.

Через три с половиной часа активистов отпустили. Их не стали задерживать на 48 часов в связи с праздничным графиком работы судов.