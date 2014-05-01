МИД РФ требует от Киева не проводить антитеррористическую операцию

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты "крайне обеспокоены" "сообщениями СМИ" о планах Киева осуществить операцию против вооруженных террористов в Славянске и других городах Донбасса.

Читайте такжеРоссийские СМИ из-за тотальной цензуры превратились в сообщников террористов - МИДВ частности, МИД РФ считает, что украинским властям не стоит бороться с похищениями и убийствами террористами мирного населения, поскольку это будет нарушением Женевских соглашений.

Также в России угрожают Украине "катастрофическими последствиями" борьбы с терроризмом.

"Призываем Киев, а также попустительствующих ему и подписавших женевские договоренности США и ЕС не совершать преступных ошибок, трезво оценить всю тяжесть возможных последствий за использование силы против украинского народа", - говорится в сообщении.

Ранее российские дипломаты также со ссылкой на неизвестные СМИ обеспокоились строительством в Украине "концлагерей для жителей Юго-Востока".