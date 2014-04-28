МИД РФ пустил очередную "утку" о строительстве в Украине концлагерей

В ведомстве Лаврова "невольно" допускают, что лагеря строят для "несогласных сограждан из юго-восточных регионов страны".

При этом в ведомстве не удосужились подтвердить свои предположения какими-либо фактами.

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Также МИД РФ выступил за немедленное освобождение сепаратиста Губарева.

Как известно, контролируемые Кремлем российские СМИ неустанно призывают Украину и международное сообщество наладить ситуацию, для дестабилизации которой, как считают Украина, США и Европейский Союз, Кремль делает всё возможное.

По российскому телевиденью показывают вызывающие беспокойство псевдосвидетельства агрессии Запада, проявления фашизма и враждебного отношения «нелегитимного» украинского правительства, которое в последнее время якобы казалось совсем бессильным.