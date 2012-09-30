Оппозиция заявляет об угрозах членам избирательных комиссий в Одессе

В Любашевском, Коминтерновском и других районах Одесской области неизвестные лица обзванивают членов участковых избирательных комиссий, представляющих Объединенную оппозицию, настойчиво рекомендуя отказаться от работы в составе в комиссиях или не являться на первое заседание окружной избирательной комиссии (ОИК), на котором надлежит принести присягу.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», уточнив, что «членам комиссий, преимущественно учителям местных школ, анонимы угрожают в случае игнорирования рекомендаций - лишением их занимаемых рабочих мест и даже возможности работать на территории района».

«Представителей комиссий от Объединенной оппозиции также не извещают о времени созыва первого заседания ОИК, чем искусственно лишают возможности участия в работе первого заседания комиссии и принятия присяги, что, согласно законодательству, может повлечь исключение из состава участковой избирательной комиссии», - подчеркнули в Объединенной оппозиции со ссылкой на юридическую службу ВО «Батькивщина».

«Злоупотребляя должностными полномочиями, представители местных властей также инициировали проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий (УИК) в помещениях органов местного самоуправления, как это произошло, например, в райцентре Коминтерновском, - констатировали в пресс-службе, - причем иногда проводили общее заседание членов нескольких комиссий, что противоречит действующему законодательству».

«Руководство окружной комиссии №138 с центром в пгт Ширяево также отказалось выдавать ряду председателей УИК от «Батькивщины» списки членов участковых комиссий, в том числе их адреса, телефоны и места работы, - отметили в Объединенной оппозиции, - а передало их в Любашевскую, Коминтерновскую, Березовскую, Николаевскую районные госадминистрации и местным советам, что противоречит законодательству и привело к разглашению персональных данных, а также угрозам в адрес членов УИК от ВО «Батькивщина».

По мнению представителей оппозиции, грубейшие нарушения законодательства Украины зафиксированы уже при формировании участковых избирательных комиссий в Одесской области. В частности, «ни в одной из комиссий не были заранее вывешены списки, участники жеребьевки по включению представителей политических партий в состав участковых избирательных комиссий не знали, под каким номером они следуют, а оригиналы постановлений, которые, согласно законодательству, должны предъявить в течение четырех часов, во всей области удалось получить только по двум комиссиям».

Оппозиция отмечает «создание искусственных барьеров в процессе представления кандидатур для включения в состав участковых избирательных комиссий (№ 135, 136, 140 и 142), нарушение процедуры и затягивание времени в процессе формирования списков для участия в жеребьевке (все окружные избирательные комиссии в лице председателей и секретарей: №134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143), откровенную фальсификацию результатов жеребьевки (№134, 135, 136, 140, 141, 142, 143), а также умышленный срыв работы комиссии №142», - подытожили в пресс-службе одесской ВО «Батькивщина».