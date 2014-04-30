Германия пока не будет посылать спецназ в Славянск

Информацию, что спецподразделение бундесвера приведено в состояние повышенной готовности, опровергло министерство обороны ФРГ. Ранее об этом сообщила немецкая газета Bild.

Однако определенные соображения о привлечении спецназовцев есть, - говорится в сюжете ТСН.19:30. В элитное подразделения бундесвера входят 1100 бойцов отличной подготовки. Солдаты проходят испытания маршем в 160 километров с полным обмундированием, их готовят к ситуаций на допросах с элементами пыток: лишением сна, голодом, ярким светом в лицо или ледяной водой.

Читайте также"Мэр" Славянска заявил о прогрессе в переговорах об освобождении инспекторов ОБСЕВ задачи подразделения входит помимо прочего и освобождение и эвакуация заложников, к тому же деятельность спецназовцев может происходить на любой территории земного шара. Последний раз спецподразделение освобождало 100 немецких заложников в Ливии.

Однако ситуация в Украине слишком взрывоопасна, поэтому решение о привлечении немецких спецназовцев на украинской территории чрезвычайно сложное, говорят эксперты. Конкретных планов об отправке немецких спецбойцов в Славянск нет. Об этом сообщили в министерстве обороны ФРГ. А спецподразделение в состояние повышенной готовности приведен не было.

Читайте такжеВ МИД уверяют, что разработали план освобождения военных наблюдателей ОБСЕОднако на вопрос, есть ли соображения привлечь спецназовцев к освобождению немцев в Украине, журналистам ответили утвердительно. Решение об этом должен принять кризисный штаб федерального правительства. В случае угрозы для жизни и здоровья заложников, парламент может одобрить проведение акции после ее выполнения. Деятельность данного спецподразделения бундесвера засекречена.

Напомним, что в Украине заявили, что имеют план, как освободить военных наблюдателей ОБСЕ из плена террористов в Славянске.