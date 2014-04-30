Россия заявила, что отправка миссии ОБСЕ в Славянск была провокацией и "глупостью"
Постпред России в ООН уверен, что отправка наблюдателей ОБСЕ в Славянск была провокацией.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что отправка группы военных наблюдателей от стран-членов ОБСЕ в Славянск была провокацией, устроенной киевскими властями, сообщает РИА Новости.
«Это была или провокация киевских властей, или, простите, глупость», - сказал во вторник Чуркин на заседании СБ ООН по Украине.
Группа наблюдателей была захвачена в плен экстремистами в Славянске. В результате переговоров руководства миссии и лидеров сепаратистов один из задержанных был освобожден - по предварительным данным, это страдающий диабетом шведский офицер.
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«Их пригласили киевские власти, поэтому они и отвечали за их безопасность. Как же можно было посадить гостей в автобус и отправить без соответствующего согласования в район, контролируемый силами самообороны, не снабдив даже соответствующими документами, подтверждающими их статус?», - спросил российский постпред.
«Мы стараемся содействовать освобождению наблюдателей», - сказал он.