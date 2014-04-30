Россия заявила, что отправка миссии ОБСЕ в Славянск была провокацией и "глупостью"

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что отправка группы военных наблюдателей от стран-членов ОБСЕ в Славянск была провокацией, устроенной киевскими властями, сообщает РИА Новости.

«Это была или провокация киевских властей, или, простите, глупость», - сказал во вторник Чуркин на заседании СБ ООН по Украине.

Группа наблюдателей была захвачена в плен экстремистами в Славянске. В результате переговоров руководства миссии и лидеров сепаратистов один из задержанных был освобожден - по предварительным данным, это страдающий диабетом шведский офицер.

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«Их пригласили киевские власти, поэтому они и отвечали за их безопасность. Как же можно было посадить гостей в автобус и отправить без соответствующего согласования в район, контролируемый силами самообороны, не снабдив даже соответствующими документами, подтверждающими их статус?», - спросил российский постпред.

«Мы стараемся содействовать освобождению наблюдателей», - сказал он.