В МИД уверяют, что разработали план освобождения военных наблюдателей ОБСЕ

В Украине разработан план освобождения военных наблюдателей ОБСЕ, захваченных в Славянске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“Мы разработали четкий план для того, чтобы обеспечить освобождение заложников. Он предусматривает целый ряд необходимых мероприятий. Мы надеемся на их освобождение незамедлительно”, - сказал Лубкивский.

По его словам, план отрабатывается в контакте с представителями миссии ОБСЕ в Киеве. “Есть четкое виденье наших последовательных конкретных действий”, - добавил Лубкивский.

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По его словам, судя по поведению террористов в Славянске, у них нет политической повестки дня, никаких политических намерений, они руководствуются указаниями специальных агентов Российской Федерации.

Кроме того, Лубкивский отметил, что к инструментарию по освобождению военных наблюдателей ОБСЕ также принадлежат многочисленные мероприятия, которые дадут результат, и позволят избежать каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу жизнь людей. “То, что мы не ставим под угрозу жизни людей, это фундаментальный принцип деятельности нашего правительства”, - добавил Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - три военных наблюдателя из Германии, один немецкий военный переводчик и четыре военных наблюдателя из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева». 27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных инспекторов ОБСЕ.