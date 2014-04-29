Сепаратисты в Луганске уже назначили "начальника милиции"

Им стал Анатолий Науменко, сообщает CXID.info.

Ранее произошел штурм здания местного управления милиции с требованием отставки начальника управления, в результате чего Владимир Гуславский таки подал рапорт об отставке.

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Один из активистов забрался на козырек над входом в здание, и водрузил там флаг России. Активисту не помешала даже колючая проволока, установленная на краю крыши.

Как сообщал УНИАН, в Луганске почти 3 тысячи пророссийски настроенных митингующих с оружием захватывают здание Главного управления МВД Украины в Луганской области. Среди митингующих почти 50 человек в комуфляжах, бронежилетах, касках, масках и с автоматами.

Со стороны милиции были применены гранаты, митингующие бросили «коктейль Молотова» в сторону милиции, затем состоялся небольшой обстрел здания. Информации о пострадавших нет, больше выстрелов не было. Толпа скандирует «Россия!», «Донбасс!». На здании милиции, как и на всех других захваченных объектах, установленный флаг РФ.

Один из сепаратистов выступил перед митингующими и попросил обойтись без мародерства и вандализма. При этом табличку Управления МВД демонстративно разбили.