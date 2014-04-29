США мгновенно отреагируют на пересечение войсками РФ украинской границы - посол

В США обещают мгновенную реакцию на пересечение российскими войсками украинской границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"Если российские войска перейдут границу, это будет очень большой эскалацией, и на это будет мгновенная реакция США", - сказал посол.

Читайте такжеВ США отмечают прогресс в выполнении Украиной женевских договоренностей

По его мнению, такое развитие событий будет драматичным и вызовет трагические последствия.

Пайетт пообещал, что в случае эскалации конфликта Россию ожидают новые санкции. "Слишком рано списывать эти санкции... Я видел некоторые комментарии, включая коллег, друзей в финансовом секторе, что этого недостаточно. Если посмотреть на те потери, которые имеет российский рынок, слишком рано говорить, что эти санкции не будут иметь влияния... Это не конец. Санкции направлены, чтобы достичь некоторых изменений в действиях России. Если мы увидим дальнейшую эскалацию, дестабилизацию, будет следующая реакция на это", - отметил он и выразил надежду, что эти шаги США будет предпринимать совместно с Европейским Союзом.

Читайте такжеЯрема: Украина ждет от Конгресса США принятия более действенных мер против российского агрессора

Пайетт напомнил, что США и Украина договорились, что Америка окажет украинским войскам "нелетальную" военную помощь. Пайетт отметил, что его страна планирует усилить эту помощь, отвечая на запросы Украины.