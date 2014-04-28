Глава ООН потребовал немедленно освободить задержанных в Славянске членов миссии ОБСЕ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя всемирной организации Стефана Дужаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает недавний захват и задержание военных наблюдателей ОБСЕ, а также ряда сопровождавших их украинских лиц", - говорится в заявлении официального представителя ООН.

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По его словам, Пан Ги Мун призывает ответственных за задержание, "освободить немедленно, без каких-либо условий и невредимыми" международную группу военных.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что те, кто продолжает незаконные действия, будут привлечены к ответственности за свои поступки", - заявил Дужаррик.

Генсек ООН, отметил он, призывает всех, кто имеет влияние, содействовать срочному урегулированию проблемы с задержанием военной миссии в Украине. "Генеральный секретарь подчеркивает, что международные миссии, работающие в Украине, должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свои обязанности", - подчеркнул Дужаррик.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных военных инспекторов ОБСЕ.