Крым получил новые «правила жизни»

17 марта Россия признала результаты крымского псевдореферендума, и президент России Владимир Путин сразу же подписал закон о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. После этого россияне вовсю начали осваивать аннексированную территорию и устанавливать на полуострове свои порядки и правила жизни, а в Верховной Раде Украины было зарегистрировано четыре законопроекта о правовом режиме временно оккупированной территории. Хотя все четыре были, мягко говоря, несовершенны, 20 марта 276 народных депутатов поддержали документ №4473-1 авторства главы фракции «Батькивщина» Сергея Соболева в первом чтении.

Драконовский закон

В принятом законопроекте содержались абсолютно драконовские, по отношению к крымчанам, нормы. В частности, серьезное ограничение въезда в Крым и выезда из него. В документе речь шла о том, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства не смогут попасть на территорию автономии без специального разрешения. А нарушение этого порядка могло повлечь за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет и конфискации транспортных средств.

Также устанавливался запрет на сделки с имуществом и, в целом, хозяйственная деятельность. То есть, те жители автономии, которые приняли решение переехать на материк, продав жилье в Крыму по российским законам, оказывались нарушителями законов Украины. И, за заключение подобных сделок, могли получить реальные углоловные сроки (от трех до шести лет лишения свободы). А предприниматели с материковой части Украины могли забыть о сотрудничестве с коллегами на полуострове.

Самым жестким пунктом законопроекта Соболева стала норма о коллаборационистской деятельности. Так, за сотрудничество с оккупантами во вред государственным интересам Украины, крымчане могли получить срок до пятнадцати лет лишения свободы.

Естественно, такая трактовка «обеспечения прав и свобод граждан» не понравилась ни самим гражданам, ни экспертному сообществу. Как украинскому, так и международному. В частности, главное научно-экспертное управление Верховной Рады, проанализировав документ, выдало заключение, что законопроект требует согласования с нормами международного права и должен пройти экспертизу Венецианской комиссии.

В свою очередь, в Агентстве ООН по делам беженцев в Украине отметили, что ограничения, предложенные в законопроекте об оккупированной территории, могут усложнить или вообще сделать невозможным для многих людей посещение членов семьи, получение медицинской помощи или распоряжение своей собственностью в Крыму. Эксперты также обратили внимание, что определение «коллаборационистской деятельности» в документе является слишком нечетким. А наказание, предусмотренное за нарушение норм закона, назвали чрезмерным.

В этой связи, и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов пообещал, что ко второму чтению, которое планировалось на 25 марта, законопроект будет доработан. Но, учитывая количество необходимых поправок, во втором чтении Верховная Рада смогла рассмотреть законопроект только 15 апреля.

Почти 300 поправок

В этот раз документ поддержало на 48 депутатов меньше, чем в марте голосовали первое чтение. Примечательно, что во время голосования в сессионном зале отсутствовали почти все крымские мажоритарщики. То есть, те, кто получил мандат исключительно благодаря жителям автономии. Единственное исключение — народный депутат Юлия Левочкина, победившая в 2012 году по одномандатному округу №6 в Крыму. Впрочем, помимо крымских мажоритарщиков, не голосовали и другие «радетели» за права крымчан. К примеру, Инна Богословская, которая, в канун президентских выборов 2010 года не жалела средств на расклеивание биллбордов на полуострове.

Как бы там ни было, голосов за документ все же хватило. Законопроект определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, но не решает всех проблем крымчан. Однако, по словам главы парламентского комитета по правам человека и межнациональным отношениям, народного депутата от фракции УДАР Валерия Пацкана, ко второму чтению законопроект пришел в значительно усовершенствованном виде. Его готовили все министерства и ведомства, а также уполномоченный по правам человека, дабы максимально защитить жителей Крыма в условиях оккупации. «Народные депутаты внесли 272 поправки, и все они были учтены. Также Комитет учел правки и замечания международных организаций, в частности, Международной организации мигрантов и УВКБ ООН», - сказал парламентарий.

В результате, из обновленного варианта документа вовсе была исключена норма о коллаборационизме. Кроме того депутаты исключили из первоначального текста законопроекта норму о том, что право собственности допускается только в случае наследования или завещания. А также положение, запрещающее проводить сделки в отношении недвижимого имущества. В том числе, это касается тех крымчан, кто временно уехал на материк. Причем, независимо от того, получат ли они статус беженца или какой-либо другой особый правовой статус. Единственный нюанс — такие сделки можно проводить исключительно по законам Украины, а обретение или прекращение права собственности должно быть оформлено за пределами оккупированной территории. Если же будет применяться российское законодательство, то сделка будет считаться никчемной (недействительной), которая «не несет за собой правовых последствий». Как пояснил министр юстиции Павел Петренко, это сделано для того, чтобы «не допустить нарушения прав украинских граждан». «Не исключено, что на территории Крыма будут проводиться фиктивные процедуры по изменению права собственности», - сказал он.

Еще одним важным изменением стало внесение поправки относительно отсутствия государственного регулирования предпринимательской деятельности на территории полуострова. Таким образом, Украина не запрещает своим гражданам вести бизнес в Крыму. Однако подробнее вопросы экономической деятельности в условиях оккупации будут прописаны в отдельном законопроекте, который подготовит Министерство экономики.

«Мы коренным образом изменили и обеспечили права граждан, которые находятся на оккупированной территории и которые переселяются с нее... Определили особенности прекращения прохождения гражданами Украины воинской службы в военных формированиях и правоохранительных органах, расположенных в автономии. Гарантировали права на переведение на работу сотрудников судебной ветви власти из Крыма на территорию Украины и обеспечили переведение судей в другие суды», - рассказал Валерий Пацкан.

Также, по его словам, по предложению Минюста в закон была внесена дополнительная статья 12, которой регулируется территориальная подсудность судебных дел относительно судов на территории Крыма.

«То есть, мы обеспечиваем правовой механизм регулирования с тем, чтобы наши граждане, в дальнейшем, имели право апеллировать к европейским судам», - сказал Пацкан.

Гражданам Украины гарантируют защиту

Верховная Рада поддержала поправку, согласно которой «принудительное зачисление в гражданство другой страны не признается украинским законодательством». Как известно, крымчан еще в марте предупредили, что, даже если они не успеют вовремя подать документы на получение российского паспорта, с 18 апреля гражданами РФ все станут автоматически.

Впрочем, в автономии нашлось немало людей, пожелавших оставить за собой право определять, гражданами какой страны им быть. И, несмотря на то, что представители Федеральной миграционной службы России рапортовали о незначительном количестве отказов от российского паспорта, ежедневно сотни жителей Крыма штурмовали местные отделения ФМС, дабы закрепить за собой гражданство Украины.

Чтобы не портить статистику, сотрудники миграционной службы придумывали все новые и новые правила для отказа от российского гражданства. Так, сначала можно было отправить соответствующие документы почтой, потом эту норму отменили и заявили, что необходимо личное присутствие. И, хотя в отделениях не хватало бланков заявлений, в ФМС выстраивались очереди из сотен человек. В результате, строптивых крымчан припугнули, что срок на подачу заявления об отказе от российского гражданства продлеваться не будет.

По словам заместителя главы Администрации президента Андрея Сенченко, «принудительное гражданство применяется Россией, как фактор психологического давления на граждан Украины». Поэтому, даже если человек, проживающий в Крыму, был вынужден получить российский паспорт из-за профессиональной необходимости или на это повлияли другие обстоятельства, но не утратил украинский паспорт, он будет считаться гражданином Украины.

Впрочем, кто и как будет вести учет такого «двойного гражданства», парламентарии пока не пояснили. Зато поддержали норму закона о свободном и беспрепятственном въезде граждан Украины на территорию Крыма и выезде с нее. Условием для пересечения «границы» является лишь предъявление документа, подтверждающего гражданство Украины. «По специальному разрешению будет регулироваться лишь въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства», - пояснил народный депутат Владимир Пилипенко.

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» Сергей Соболев уточнил, что свободно въезжать и выезжать в Крым и обратно могут все граждане Украины, даже те, кто не имеет крымской прописки.

Также законом гарантируются социальные выплаты, в том числе, выплаты по безработице и пенсии, но лишь в случае, если граждане Украины на оккупированной территории отказались от аналогичных выплат от Российской Федерации.

Одним законом не решить всех проблем

К сожалению, несмотря на все попытки украинских парламентариев поддержать крымчан, соблюдение некоторых прав граждан на оккупированной территории, Украина все же не сможет обеспечить. Так, жители автономии не смогут принимать участия в выборах и референдумах непосредственно в Крыму. Если крымчане захотят проголосовать, то смогут сделать это только на материковой части Украины. Здесь, опять же, возникает вопрос: как быть с «двойными» агентами, имеющими и российский, и украинский паспорта.

Кроме того, учитывая невозможность защитить все права и свободы человека и гражданина на временно оккупированной территории, ответственность за нарушение Конституции и законов Украины народные депутаты возложили на Российскую Федерацию, как на государство-оккупанта, «в соответствии с нормами и принципами международного права». Это, в частности, касается вопросов возмещения материального и морального вреда. Украина же в тесте закона обещает «всеми возможными средствами» способствовать выполнению этой нормы.

По словам министра юстиции Павла Петренко, принятие этого закона – лишь первый шаг для помощи крымчанам. «Если какие-то вопросы будут возникать в дальнейшем, мы будем вносить изменения в документ», - пообещал он.

Заниматься вопросами, возникающими на оккупированной территории, будет специальный департамент в Кабинете министров. Единственное, на сегодняшний день в правительстве еще не определились, будет ли это министр по вопросам АР Крым или вице-премьер по вопросам АРК.

Татьяна Урбанская