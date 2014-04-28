Из-за покушения на Кернеса мэр Тернополя призвал усилить охрану местных чиновников

Мэр Тернополя Сергей Надал призвал милицию обеспечить охрану депутатам городского совета и членам исполкома.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к милиции он сделал сегодня на пресс-конференции. Надал объяснил, что обусловлено оно ранением городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

«Официально публично обращаюсь к руководству милиции: обеспечить охрану жизни и здоровья депутатов горсовета, членов исполкома, имущества и помещений общины Тернополя», – сказал городской голова.

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Он также сообщил, что по поводу покушения на жизнь городского головы Харькова состоялись переговоры между мэрами большинства городов Украины в связи с возможной угрозой криминальных действий в других городах государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, около 12.00 неизвестный из огнестрельного оружия ранил харьковского городского голову Геннадия Кернеса. Он прооперирован, однако угроза жизни сохраняется.

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По данным источников, в Кернеса стреляли, вероятно, из снайперской винтовки Драгунова.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - завершенное покушение на убийство.