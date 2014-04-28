NYT: США предпринимают более жесткие меры против России, чем европейские союзники

Об этом пишет Питер Бэйкер в статье под названием «США предпринимает более жесткие меры против России, чем европейские союзники» в газетеThe New York Times.

Он сообщает о том, что Президент Барак Обама и Совет безопасности США, которые планируют принять более строгие меры в борьбе с интервенцией России в Украину, не могут прийти к согласию по поводу того, насколько сильным должно быть давление на страны ЕС, чтобы добиться их поддержки во введении более жестких экономических санкций.

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Барак Обама считает, что нужно координировать действия США и ЕС и выступать единым фронтом против России, даже ценой более жестких санкций и более быстрого реагирования на провокации Кремля. Тем не менее, некоторые американские чиновники утверждают, что Соединенные Штаты должны действовать самостоятельно в случае необходимости, полагая, что европейцы последуют их решениям.

Этот вопрос возник после того, как лидеры США и стран Евросоюза попытались скоординировать свои действия для введения новых санкций против России после неудачи Женевских соглашений, которые не смогли снизить напряжение в восточной Украине. В четверг секретарь Госдепартамента США Джон Керри выступил с жесткой критикой действий Кремля, отказавшегося выполнять договор. Но обещанных санкций в пятницу не последовало, так как Вашингтону пришлось ждать решения ЕС, лидеры которого отложили обсуждение вопроса о санкциях до понедельника.

Обсуждение по поводу введения дополнительных санкций возобновили на Западе после того, как пророссийские повстанцы проигнорировали призыв международного сообщества отступить. Сепаратисты показали на камеру восьмерых задержанных военных наблюдателей ОБСЕ. Также повстанцы захватили региональный правительственный телеканал, по которому собираются транслировать российские новости.

Захват европейских наблюдателей показывает, насколько сложная задача стоит перед Брюсселем и Вашингтоном для разрешения конфликта в Украине. Их захватили в пятницу на одном из блокпостов и в сопровождении вооруженных повстанцев направили в Славянск. Самопровозглашенный мэр города отказался обсуждать условия их освобождения, предложив только один вариант – обменять на заключенных активистов. Вместе с тем, одного пленного позже все-таки освободили по состоянию здоровья.

Санкции, которые должны быть объявлены в понедельник, коснутся ближайшего окружения Владимира Путина и некоторых компаний. Среди тех, против кого применят санкции, может оказаться Игорь Сечин, президент компании «Роснефть», и Алексей Миллер, глава компании «Газпром», считают американские чиновники.

Будут предприняты также меры, чтобы заблокировать экспорт высоких технологий в оборонную промышленность России. Хотя некоторые советники Барака Обамы предлагают ввести санкции против целых секторов экономики, Президент решил пока отложить такие санкции, учитывая сопротивление со стороны стран-членов ЕС, которые подвергаются намного большему экономическому риску.

Министр финансов США Джейкоб Лью обсудили меры предосторожности вместе с другими чиновниками. По их словам, хоть и нужно действовать, но без поддержки стран ЕС более широкие санкции могут навредить интересам американского бизнеса, не оказав при этом должного эффекта на Россию.

Барак Обама старается не сильно обгонять ЕС в плане введения санкций, чтобы не дать Владимиру Путину шанс посеять зерно раздора между союзниками, осудившими аннексию Россией Крыма и дестабилизацию ситуации в восточной Украине.

«Я считаю неправильным утверждать, что самым эффективным способом сдерживать г-на Путина будет введение секторных санкций США отдельно от ЕС », – заявил Барак Обама во время визита в страны Азии. «Намного легче будет остановить Путина, если он увидит, что весь мир объединился против него». «Предположим, что мы запретим продажу некоторых видов оружия для России, а европейские поставщики будут это делать вместо нас. В таком случае это неэффективно», – добавил Президент США.

Некоторые американские чиновники всё же считают, что в администрации президента уделяют слишком большое значение координации действий с ЕС, так как в итоге это может привести к полному бездействию. По их мнению, Соединенные Штаты должны принять более жесткие меры, предполагая, что исторически Европа всегда ждет лидерского поведения от Вашингтона и в итоге поддержит его действия.

«Ввести санкции совместно с ЕС было бы замечательно, но США следует занять позицию лидера и не тратить больше времени впустую», – заявил Дэвид Крамер, руководитель правозащитной организации Freedom House, выражая мнение некоторых членов правительства. «Нам это сделать легче, чем европейцам, а они нас поддержат, стоит нам только начать».

Рабочая группа, в состав которой входит и г-н Крамер, отправила Белому дому возможный список тех, кого должны коснуться санкции, включая российских чиновников, бизнесменов, а также 9 самых крупных компаний.

Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, член комитета по международным отношениям, сделал похожее заявление. «Удар по четырем крупнейшим банкам сильно отразится на всей экономике; удар по Газпрому будет особенно ощутимым», – сказал он в воскресенье на канале CBS.

Энтони Блинкена, советника Барака Обамы по вопросам национальной безопасности, приглашали в пятницу на все возможные ток-шоу, чтобы он дал объяснения по поводу позиции Президента. По его словам, уже введенные санкции влияют на экономику России. «Это создает ситуацию, в которой г-н Путин не может выполнить обещание о «растущей экономике и процветании», данное народу», – рассказал он CNN.

В Администрации Президента также дали понять, что даже если Россия отступит, США не отменят санкций, пока Крым будет находиться под контролем Кремля. «Санкции, введенные из-за действий в Крыму, будут продолжать действовать до тех пор, пока Крым не будет освобожден», – написал в блоге департамента Том Малиновский, ассистент госсекретаря по правам человека.

Судьба военных наблюдателей ОБСЕ остается неизвестной. Членов миссии, которые приехали из Германии, Дании, Польши, Швеции и Чехии, показали репортерам. Лидеру группы, немецкому полковнику Акселю Шнайдеру позволили ответить на вопросы, хотя было очевидно, что он находился под давлением.

Полковник назвал себя и остальных членов группы «гостями» под «защитой» Вячеслава Понамарева, самопровозглашённого мэра Славянска, и заявил, что они не подвергались насилию. «Мы не пленники, мы гости мэра», – сказал он.